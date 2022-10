Przypominamy stare zdjęcia z III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu! Byliście uczniami tej szkoły? Zobaczcie!a!

Liceum w Sobiecinie ma bogatą historię, bo powstało kilka lat po II wojnie światowej, dokładnie w 1949 roku, wtedy jeszcze w podwałbrzyskiej miejscowości Węglewo. Szkoła ma niezły poziom, bywało że plasowała się w czołówce szkół średnich w województwie, a do tego znakomitą atmosferę. Ukończyły ją tysiące osób, wiele zrobiło kariery w różnych dziedzinach. Z III liceum związanych było też wielu wspaniałych nauczycieli.

W gablotach, w szkolnych korytarzach zawieszono trochę zdjęć nawiązujących do przeszłości. To m.in. obrazki z wycieczek, zdjęcia uczniów, nauczycieli. Cześć z nich (różnej jakości) pokazujemy w galerii. Zobaczcie.