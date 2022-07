PUAS Wałbrzych: Niemal 200 absolwentów 2022 z nagrodami i dyplomami! [DUŻO ZDJĘĆ]

Absolwenci żegnają PUAS Wałbrzych

Niemal 200 absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich opuściło dziś mury Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa. Najwięcej, bo niemal 120 - to licencjusze, czyli absolwenci studiów pierwszego stopnia takich kierunków jak logistyka, administracja, pielęgniarstwo, kosmetologia oraz filologia. Około 40 kolejnych to świeżo upieczeni magistrowie. Poza tym uczelnia pożegnała też oficjalnie, a środowisko pielęgniarskie przyjęło uroczycie przyjęło do środowiska zawodowego 19 nowych absolwentów pielęgniarstwa, czyli 17 pań i 2 panów przeszło Czepkowanie.