Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla obywateli Ukrainy w Wałbrzychu: Gdzie do pracy, nauki języka i po pomoc w opiece nad dziećmi?

- Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia oraz doradcy Centrum Planowania Kariery Zawodowej przygotowali imprezę "Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla Obywateli Ukrainy". Chodziło nam o to, aby w tych miejscach gdzie jesteśmy jako DWUP, wspierać obywateli Ukrainy, wskazać im gdzie w Wałbrzychu mogą uzyskać konkretną pomoc; czyli co może zaoferować nasz urząd. A możemy bezpłatnie przekazać informacje, pomóc w napisaniu CV - życiorys, dokument wydrukować, skierować do sąsiedniego PUP-u. To miała być mała impreza, ale zainteresowanie innych instytucji sprawiło, że bardzo się ona rozrosła - mówi Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.