Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla obywateli Ukrainy w Wałbrzychu zaprasza na targi

Celem wydarzenia jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna obywateli Ukrainy poprzez przedstawienie im realnych możliwości podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy.

Wydarzenie będzie miało charakter targów zorganizowanych:

18 maja 2022 r. – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, godz. 11.00-13.00

oraz

20 maja 2022 r. – w Hotelu Biały w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 45, godz. 10.00-12.00.

Są to miejsca, w których przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.

Do naszych punktów informacyjnych zapraszamy głownie poszukujących pracy obywateli Ukrainy zamieszkujących Wałbrzych, powiat wałbrzyski oraz powiaty ościenne. Zależy nam na tym, aby uchodźcy mieli łatwy dostęp do sprawdzonych ofert pracy oraz informacji o usługach doradców zawodowych i doradców EURES z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do całej społeczności ukraińskiej przebywającej w Wałbrzychu i jego okolicach – mówi Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.