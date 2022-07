Radosław Czerniak nie żyje. Wychowanek i wieloletni zawodnik koszykarskiego Śląska, był też trenerem Górnika Wałbrzych.

Na początku lat 90. Radosław Czerniak był ważną postacią w rotacji drużyn WKS-u, które na wiele lat zdominowały polską koszykówkę. W Śląsku spędził 9 sezonów, zdobywając z Trójkolorowymi:

● 5 Mistrzostw Polski (1987, 1991–1994),

● Wicemistrzostwo Polski (1989),

● brązowy medal Mistrzostw Polski (1990),

● 3 Puchary Polski (1989, 1990, 1992).

W latach 2000-2003 występował w Turowie Zgorzelec, w którym zakończył zawodniczą karierę. W tym samym klubie rozpoczął swoją przygodę jako trener, pracując w nim do 2006 roku. W latach 2006-2008 prowadził Górnika Wałbrzych, którego wprowadził do ekstraklasy. Następnie przeniósł się do reprezentacji Polski, gdzie pełnił rolę asystenta selekcjonera Muliego Katzurina. W latach 2013-2015 prowadził żeński zespół Ślęzy Wrocław.

Rodzinie i bliskim Radosława Czerniaka składamy wyrazy współczucia.