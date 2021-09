Rajmund „Paprzyca" Niwiński ma swój pomnik w Boguszowie-Gorcach!

W Boguszowie-Gorcach odsłonięto pomnik Rajmunda Niwińskiego – wspaniałego, wyjątkowego człowieka. Rajmund „Paprzyca” Niwiński po II wojnie światowej zasłynął w Polsce jako człowiek o nadludzkiej sile. Dał ponad 1200 pokazów, podczas których między innymi wyginał gwoździe, giął blachę, łamał końskie podkowy. Jeszcze większą moc miał też jednak charakter tego dzielnego, szlachetnego człowieka.

Rajmund Niwiński urodził się w 1914 roku, walczył w kampanii wrześniowej, później w legendarnym oddziale majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, a następnie, do końca wojny, w różnych oddziałach partyzanckich Armii Krajowej. Był dwukrotnie ranny. Za niezwykłe męstwo został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie jednak, podobnie jak wielu żołnierzy AK, był prześladowany przez władze komunistyczne. Dlatego z okolic Gór Świętokrzyskich przyjechał z rodziną na Ziemie Odzyskane. Najpierw do Leszczyńca w powiecie kamiennogórskim, a następnie do Boguszowa-Gorc. Jednak i tutaj nie pozwalano mu normalnie żyć. Dlatego zaczął zarabiać na utrzymanie jako siłacz - Rajmundo Aldini.

W minioną sobotę na skwerze przy ul. Głównej w Boguszowie-Gorcach odsłonięto jego pomnik. Autorem oraz fundatorem pomnika jest pan Sławomir Juszczak, pasjonat historii miasta. W uroczystości uczestniczyła rodzina bohatera, mieszkańcy oraz goście, w tym burmistrz Sylwia Dąbrowska, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Urbaniak oraz doradca wojewody Damian Mrozek.