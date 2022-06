Ratują dziesiątki wałbrzyszan... czworonożnych i latających Elżbieta Węgrzyn

Choć interwencje strażaków dotyczące wypadków innych niż ludzie mieszkańców Wałbrzycha kojarzą nam się ze ściąganiem z drzew kotów, to stereotyp ten jest mocno dla kotów krzywdzący. Nasi dzielni ratownicy wyciągają z opałów rocznie dziesiątki zwierząt, które nie są kotami. Są na to dowody... Oto one - przykłady akcji znajdziecie w naszej galerii.