Referendum w Boguszowie-Gorcach już za kilkanaście dni!

Zawieszone referendum w sprawie odwołania Jacka C. burmistrza Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji odbędzie się już 7 czerwca 2020 roku. Takie jest postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. Referendum pierwotnie zaplanowane było na 15 marca, ale dwa dni wcześniej zostało zawieszone. Decyzja została podjęta w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, także z 13 marca. Miało to związek z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV.

Przypomnijmy, że burmistrz Jacek C. przebywa aktualnie w areszcie. Trafił tam 19 grudnia 2018 roku. Został wtedy zatrzymany (po niecałym miesiącu sprawowania urzędu) przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w swoim gabinecie w boguszowskim ratuszu. Przyjmował akurat korzyść majątkową w wysokości 50 tys. zł od prywatnego przedsiębiorcy. Jacek C. usłyszał wówczas w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy trzy zarzuty: przyjęcia korzyści majątkowej, płatnej protekcji oraz niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej w kwocie ponad 4 mln zł na szkodę gminy Boguszów-Gorce. Później doszedł jeszcze zarzut związany z przyjęciem korzyści majątkowej za wydanie zgodnej z oczekiwaniami decyzji administracyjnej.

Jeszcze 11 marca tego roku sąd w Świdnicy przedłużył do 18 czerwca, czyli o trzy miesiące, areszt dla Jacka C.

Burmistrz niedawno, w połowie kwietnia, próbował też „zza krat” odwołać swojego zastepcę Sebastiana Drapałę i powołać na tę funkcję Agnieszkę Walkosz-Berdę, byłą prezes Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.).

Referendum jest wynikiem starań grupy radnych, ktorzy od dłuższego czasu dąża do zmienienia niezwykłej sytuacji w mieście.