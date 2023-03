Reklamy w powojennym Wałbrzychu. Jakie towary i usługi reklamowano w mieście w 1947 roku w tygodniku "Wałbrzych"?

Pierwsze powojenne gazety ukazujące się w Wałbrzychu

Jak informował Edward Szewczyk, pierwszy prezydent miasta Wałbrzycha, we wstępniaku w pierwszym wydaniu tygodnika "Wałbrzych", pierwsze polskie czasopismo wydawane w 1945 roku tuż po wojnie na Dolnym Śląsku i jedyne na całych "Ziemiach Odzyskanych" wychodziło właśnie w Wałbrzychu. Był to "Tygodnik Polski". Po wydaniu kilku numerów druk wstrzymano z uwagi na brak ludzi, ale też odpowiedniego papieru i polskich czcionek.

Takich problemów nie było już w 1947 roku, kiedy to 16 stycznia ukazał się pierwszy numer tygodnika "Wałbrzych", pismo wydawane przez Urząd Miejski.

Pismo ukazywało się jedynie przez rok, a jego lektura jest dla współczesnych mieszkańców miasta ciekawa z kilku względów. Na łamach tej gazety zadawano pytania o kształt i przyszłość Wałbrzycha oraz regionu, w tym m.in. jak powinno nazywać się podwałbrzyskie uzdrowisko - Solicowo, Solice, czy Szczawno, pojawiały się informacje o historii wałbrzyskich ulic, starano się w ten sposób integrować nowo osiedloną tu społeczność polską.