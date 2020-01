Rekordowa zbiórka w Walimiu na rzecz orkiestry Jurka Owsiaka! [ZDJĘCIA]

26.013,38 zł – taką sumę uzbierał Sztab WOŚP w Walimiu!!! A to nie wszystko, ponieważ nadal trwa licytacja allegro obrazu #Murem za Owsiakiem autorstwa Ireny i Bogdana Szubskich oraz pamiątki Rajdu Polskiego – Ott Tanak Ford Fiesta WRC .

Tak graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2020 roku w Gminie Walim. I jak widać, nie zawiedliśmy się na naszych mieszkańcach, gościach i turystach! Do wyboru było mnóstwo atrakcji. Dzieci i nauczyciele z PSP im. Polskich Noblistów w Walimiu po raz kolejny zaprosili na słodkie „co nie co”, sprzedając wspaniałe ciasta upieczone przez swoich rodziców. Uzyskali w ten sposób dla orkiestry 1117,74 zł. Było mnóstwo pluszaków, które znalazły nowych właścicieli. Nie zabrakło emocji, które zapewnili nam członkowie grupy Walim Rajdowy oraz MMMracing . W samochodach Opel Corsa Proto, Audi quattro S2, BMW oraz Ford Fiesta R2 odważni mogli zakosztować adrenaliny, jaką daje rajdowa jazda. Wspólnie wypracowana kwota dla orkiestry to 3922,50 zł.

Do nabycia było również rękodzieło artystyczne, własnoręcznie przygotowane przez uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Tradycyjnie też Koło Emerytów i Rencistów Gminy Walim wsparło WOŚP wpłacając 300,00 zł. 1100,00 zł uzyskano z licytacji allegro za przejazd Fordem Escort WRC na fotelu pilota podczas Walimskiej Zimówki 17-18 stycznia 2019 r.!!!

Ogromny “zastrzyk” gotówki wpłynął również z licytacji Tytułu Honorowego Kasztelana Zamku Grodno na 2020 rok “przynosząc” 5350,00 zł. Warto tu wspomnieć iż tytuł ten, po raz kolejny został wylicytowany przez Kancelarie Adwokackie Ernest Ziemianowicz. Dziękujemy!