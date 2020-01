Rekordowy Finał WOŚP także w gminie Czarny Bór

Pokaz magii i iluzji, brawurowe licytacje, cudowni młodzi artyści, stoiska sołeckie, fajerwerki, a przede wszystkim gorące serca i hojność mieszkańców przyniosły efekt w postaci absolutnie rekordowej zbiórki. 40 tysięcy złotych – tyle na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się uzbierać w Gminie Czarny Bór. 12 stycznia 2020 r. Gmina Czarny Bór, po raz kolejny zagrała w największej Orkiestrze świata – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy! W ramach czarnoborskiego sztabu zorganizowano, pełną emocji i niespodzianek rodzinną imprezę charytatywną. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz dla dorosłych. Wszystkich oczarował jeden z czołowych polskich iluzjonistów - MAGIK MARKUS (oficjalnie jedyny na świecie Biegły Sądowy Ekspert w Dziedzinie Sztuk Iluzji).

Na scenie zaprezentowali się także najmłodsi artyści - przedszkolaki z Witkowa i Czarnego Boru oraz ich starsze koleżanki uczennice GZS-P – wzruszając do łez tłumnie zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło też loterii fantowej oraz stoisk sołeckich, serwujących przepyszne ciasta, kawę, herbatę oraz znane w całym regionie czarnoborskie pierogi. Były oczywiście i licytacje, które brawurowo i z poczuciem humoru poprowadził znany kabareciarz Jarek Marek Sobański. Podczas imprezy wylicytowano blisko 90 różnorodnych gadżetów, voucherów i usług, a dochód z samych aukcji wyniósł 22.130,00 zł. Najwięcej emocji wzbudziły licytacje: złotego serca z pracowni Wiesława Cozaca (4.000,00), przelotu samolotem Stefana Dynerowicza (2.200,00), Misia Giganta ofiarowanego przez Damiana Romanika (2.100,000) oraz Nartusi i Nartka – czarnoborskich krasnali podarowanych przez Stowarzyszenie Atrakcyjni (1.250,00 za 2 szt.) Atrakcyjny program, sprawna organizacja, zaangażowanie i gorące serca mieszkańców sprawiły, że po raz kolejny wielkoorkiestrowa zbiórka w Gminie Czarny Bór (jednej z najmniejszych gmin w Aglomeracji Wałbrzyskiej) okazała się rekordowa. Kwota 40 tysięcy zł uzyskana przez czarnoborski sztab w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy to 8,35 zł, co daje jeden z najlepszych wyników w Powiecie Wałbrzyskim.