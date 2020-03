Remont kultowego pawilonu na Podzamczu! Co tu będzie? [ZDJĘCIA]

Przychodzą do tutejszego salonu urody, robią zakupy w sklepie spożywczym, jedzą w barze szybkiej obsługi, naprawiają sprzętu RTV i AGD, zastawiają sprzęty w lombardzie, szukają perełek w lumpeksie, a kiedy trzeba robią zakupy w aptece. Jest tu również siedziba Vectry (przed katy słynny Sat-Kabel). Działa tu także szkółka Aikido. Największy lokal i chyba najbardziej kultowy pozostaje jednak pusty. To miejsce, gdzie przed laty działał klub, a właściwie dyskoteka Podzamek. Przyciągała prawdziwe tłumy młodych mieszkańców. Później działał tu m.in. klub fitness.

Zaznacza również, że częściowo pawilon zostanie również docieplony. - Każda taka inwestycja cieszy, proszę spojrzeć, jak to obskurnie wygląda. Ta szara, metaliczna elewacja, będzie bardziej estetyczna - mówią najemcy, którzy najbardziej cieszą się z planowanego docieplenia obiektu. To ważne,bo z obiektu korzysta wielu wałbrzyszan, głównie mieszkańców Podzamcza.

- Remontujemy pawilon, a prace podzieliliśmy na etapy. Najpierw ruszyły w części, gdzie będzie działać Stokrotka. Otwarcie już niebawem, to kwestia najbliższych miesięcy. To będzie już druga Stokrotka, jedna działa w pawilonie na ul. Hetmańskiej - mówi Tadeusz Choczaj, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

- Teraz miejsce jest do wynajęcia. To duże, ładne pomieszczenie. Liczymy na to, że znajdzie się chętny - zaznacza prezes Choczaj.

