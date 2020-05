Remont mostu na starej części ulicy Wieniawskiego (ZDJĘCIA)

Trwa remont wiaduktu na starej części ulicy Wieniawskiego. Została już zdemontowana stara konstrukcja mostu. Zakres robót będzie obejmował wymianę konstrukcji wiaduktu wraz z nawierzchnią. Koszt prac to około 750 tys. złotych. Dojazd do kościoła Św. Anny i do okolicznych domów jest możliwy przez wybudowaną prowizoryczną drogę z alei Podwale przez ulicę Łączną. Prace będą trwały do października 2020 roku.

