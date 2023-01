Rewanżu nie było. Górnik Trans.eu Zamek Książ lepszy od Decki Pelplin! Zdjęcia z meczu!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych mają na koncie kolejne zwycięstwo w sezonie 2022/2023. Tym razem w pierwszym pojedynku rundy rewanżowej pokonali na swoim boisku 72:60 drużynę Decki Pelplin.

Goście, którzy w pierwszym meczu sezonu ulegli wałbrzyszanom u siebie aż 68:89, tym razem spisali się znacznie lepiej. Nie wystarczyło to jednak do zagrożenia Górnikowi. Wałbrzyszanie prowadzili od początku do końca spotkania. Widać, że po tym jak do Górnika Trans.eu Zamek Książ dołączyli ostatnio Michał Sitnik i Arinze Chidom, zespół jest personalnie naprawę silny.

Oby tę moc potwierdził w następnym spotkaniu, kiedy to w niedzielę 15 stycznia o godzinie 18 spotka się na wyjeździe z Miastem Szkła Krosno.

Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych – Decka Pelplin 72:60 (17:11, 17:15, 18:18, 20:16)

Górnik Trenas.eu Zamek Książ: Niedźwiedzki 16, Kordalski 14, Chidom 11, Majewski 10, Sitnik 9, Stopierzyński 9, Walski 3, Kruszczyński 0.