Rozbój pod Wałbrzychem. Puścili go na mróz w samych skarpetkach!

Nietypowe zakończenie pewnej "imprezy" w plenerze

Do zdarzenia doszło 28 listopada, czyli w miniony poniedziałek w godzinach wieczornych. Czterej mężczyźni imprezowali w plenerze, trzech z nich zrealizowało nietypowy plan wobec czwartego. Co zrobili, bada obecnie policja. W poniedziałkowy wieczór głuszyccy policjanci otrzymali bowiem zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w ustronnym miejscu w rejonie ul. Łukasiewicza w Głuszycy.