Rozgrywający Górnika Trans.eu Wałbrzych, Kamil Zywert odchodzi do WKK Wrocław!

Niepokojące dla kibiców z Wałbrzycha wieści docierają z koszykarskiego środowiska. Ostatnio WKK Wrocław poinformował na portalu społecznościowym, że zawodnikiem klubu ze stolicy Dolnego Śląska będzie Kamil Zywert, rozgrywający z górnej półki.

– Ostatnich pięć sezonów spędził w drużynach, które finalnie awansowały do ekstraklasy lub o tę ekstraklasę systematycznie walczą. Każdorazowo stanowił naprawdę istotny element zespołu. Z Wałbrzycha przenosi się do Wrocławia. Już niedługo wszyscy będziemy świadkami jego boiskowej inteligencji oraz świetnych asyst. I to w barwach WKK! - informują w tym klubie.

Zatem Zywert jest kolejnym zawodnikiem, który po sezonie 2021/2022 opuszcza klub, który w nadchodzacych rozgrywkach będzie się nazywał Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych. Wcześniej okazało się, że do Opola odszedł silny skrzydłowy Hubert Pabian.

Kamil Zywert w ostatnim sezonie wystąpił w 38 meczach, przebywał na parkiecie średnio 27.19 min., a zdobywał średnio 7,9 pkt. oraz miał na koncie 3,6 zbiórek i 5,9 asyst.