Rozkopali Piaskową Górę, sprawdzamy na jakim etapie jest remont Nałkowskiej w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Jeśli wszystko będzie szło bez niespodzianek, to już w lipcu władze miasta przetną wstęgę na Nałkowskiej w Wałbrzychu, a my będziemy jeździć równą, ładną drogą. Tymczasem zaglądamy na plac budowy, zobaczcie co już zostało zrobione. Na remont Urząd Miejski w Wałbrzychu pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Modernizacje ulic Nałkowskiej i Hirszfelda kosztować będą około 6.7 mln zł (dofinansowanie 50 %). Wykonawcą prac jest firma Eurovia, znana wałbrzyszanom z remontu Alei Generała de Gaulle'a.

FLESZ: Klimat nie zwariował, eksperci uspokajają Wideo