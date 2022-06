Ruiny zamku Stary Książ. Polecamy na wspaniały spacer!

Mamy piękna pogodę, może zatem warto wybrać się na dłuższy spacer? Proponujemy wyprawę do ruin zamku Stary Książ.

To miejsce na wzgórzu nad przełomem Pełcznicy w południowo-wschodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nie będziemy szli bardzo długo, a drzewa zapewniają cień (to ważne przy zapowiadanych upałach).

Stary Książ miał powstać na murach dawnego zamku piastowskiego Bolka I (z końca XIII wieku) Nie zniszczyły go jakieś wrogie wojska czy pożary (chociaż te częściowo tak). Został wzniesiony w 1779 roku jako malownicza budowla w stylu eklektycznym.

W roku 1794-1797 właściciel zamku Książ Jan Henryk VI von Hochberg zlecił architektowi Christianowi Tischbeinowi urządzenie otoczenia zamku nad potokiem Pełcznicy i przebudowanie resztek ruin zamku na romantyczne ruiny dla księcia Hansa Heinricha IV Hochberga.