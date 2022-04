Runęła latarnia w wałbrzyskim rynku. To dość niecodzienny widok. Co się stało? Adrianna Szurman

- Kiedy przechodziłem tędy dzisiaj rano o godz.9 to latarnia jeszcze stała, a kiedy wracałem około godziny 11.45, latarnia leżała na ziemi - mówi nam Piotr Kwiatkowski, wałbrzyski radny i mieszkaniec Śródmieścia. To on zgłosił sprawę Straży Miejskiej w Wałbrzychu, która ma siedzibę w rynku.