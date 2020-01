Ruszył proces Jacka C. burmistrza Boguszowa-Gorc oskarżonego o łapownictwo

Rozprawie przewodniczy sędzia Tomasz Białek, który wyłączył jawność w zakresie zeznań burmistrza Boguszowa - Gorc, Jacka C. Przypomnijmy, że został oskarżony o przyjęcie 70 tys. zł łapówki od przedsiębiorcy, który wykonywał na terenie gminy oświetlenie. Zdaniem prokuratury, płacił burmistrzowi za przedłużenie terminu inwestycji, by nie płacić gminie kar za zwłokę. Jacek C. miał też przyjąć 10 tys. zł łapówki, kiedy był starostą wałbrzyskim, w ramach podziękowania za decyzję administracyjną, przywracającą prawo jazdy. Burmistrz nie przyznał się do winy.

Prokuratura che także, by Jacek C. wytłumaczył się z powoływania się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu, niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej w kwocie ponad 4 mln zł na szkodę gminy Boguszów-Gorce (odwołanie bez przyczyny przetargu na sprzedaż nieruchomości). Zdaniem prokuratury, burmistrz odwołał przetarg, bo nie otrzymał łapówki, która miała zapewnić wygranie go konkretnej osobie.