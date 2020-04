Ruszył remont drogi prowadzącej do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji

Rozpoczął się remont ulicy Korczaka w Kamiennej Górze. To droga prowadząca do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Prace będą kosztowały 270 tysięcy złotych (ponad 80 tysięcy mniej niż pierwotnie zakładano) mają tam potrwać trzy miesiące. W tym czasie wykonawca ułoży nową nawierzchnię, a szerokość jedni zostanie uregulowana do 5,2 metra. Obecnie prowadzone są prace przy odtwarzaniu rowów melioracyjnych.

