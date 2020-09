Ruszyła kolejna edycja konkursu Fundusz Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”

Fundusz Toyoty stworzony przez fabrykę Toyoty co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.

– W tym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zasięgu Funduszu Toyoty z obecnego powiatu wałbrzyskiego do aglomeracji wałbrzyskiej oraz o wprowadzeniu funduszu na terenie powiatu oławskiego, na którego obszarze, w Jelczu-Laskowicach, funkcjonuje nasza druga fabryka. Oznacza to, że oprócz powiatu wałbrzyskiego także organizacje non-profit z takich miejscowości jak: Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów oraz Oława, Jelcz-laskowice i Domaniów będą mogły wziąć udział Funduszu Toyoty. – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak.

– W Funduszu Toyoty nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dla nas to przede wszystkim budowanie silnych partnerstw złożonych z firm, instytucji, organizacji oraz poszczególnych mieszkańców działających wspólnie na rzecz lokalnej społeczności. – dodaje prezes fabryki Toyoty.