Ruszyły przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2022 na zamku Książ (ZDJĘCIA) RED

W ten weekend będzie to największe wydarzenie na Dolnym Śląsku. Floryści opanowali zamek, zamieniając go w tajemniczy ogród. W najpiękniejszych zamkowych przestrzeniach (ponad 25 sal) zobaczymy aranżacje florystyczne, których motywem przewodnim będzie "Świat baśni i bajek". Dekoracje roślinne będą inspirowane takimi historiami jak Piękna i Bestia, Roszpunka, Kraina Lodu, Aladyn czy Mała Syrenka. Za dekoracje zamkowych sal odpowiadają prawdziwi profesjonaliści: floryści należący do Stowarzyszenia Florystów Polskich, Międzynarodowego Instytutu Florystycznego oraz floryści pod kierunkiem mistrza florystyki Macieja Krzusa.