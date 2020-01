Rybak znalazł list w butelce od wałbrzyszanina sprzed 90 lat! [ZDJĘCIA]

8 lipca 1929 roku niejaki Erich Sanitter, mieszkaniec Waldenburga zamknął list w przeźroczystej butelce i wrzucił ją do Bałtyku. Liczył, że kiedyś, ktoś znajdzie jego wiadomość. I tak się stało. Pod koniec 2019 roku butelka z wiadomością z przeszłości trafiła w ręce rybaka, który wyłowił ją z wód Zalewu Wiślanego.

Nie on jednak zainteresował się treścią wiadomości sprzed lat. Zrobiła to jego siostra Edyta Rożek, którą ciekawość zmusiła do rozszyfrowania listu. Pani Edyta opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia butelki i wiadomości, a z pomocą internautów udało się przetłumaczyć wiadomość.

"Ta butelka została wrzucona do wody dnia 8 lipca 1929 r. z parowca Kahlberg w drodze z Gdańska do Piławy. Jeśli ta butelka zostanie znaleziona proszę o wiadomość

- tak treść przetłumaczyli internauci.

Pod listem podpisał się Erich Sanitter, podał adres Muhlenstrasse 34 w dzisiejszym Wałbrzychu (Waldenburg Schl. Deutschland)" - czytamy w Dzienniku Bałtyckim, który nagłośnił sprawę.