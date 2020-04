Rywale z I ligi koszykarzy docenili wałbrzyszan

W I lidze koszykarzy podsumowano zakończony przed czasem sezon 2019/2020. Za najlepszego trenera uznano Łukasza Grudniewskiego z Górnika Trans.eu Wałbrzych. W pierwszej piątce zawodników znalazł się też reprezentant naszego klubu Grzegorz Kulka. Najbardziej wartościowym graczem, czyli MVP sezonu został wybrany Piotr Niedźwiedzki, wychowanek Górnika, który teraz reprezentuje WKK Wrocław. Pierwsza piątka sezonu to: Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk), PIotr Robak (KS Księżak Łowicz), Filip Małgorzaciak (STK Czarni Słupsk), Grzegorz Kulka (Górnik Trans.eu Wałbrzych) i Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław). Drużyną, której postawa była zaskoczeniem in plus w sezonie 2019/2020 został Elektrobud-Investment ZB Pruszków.

Oczywiście o słuszności takich, a nie innych wyborów można dyskutować, jednak tak wygląda zestawienie głosowania trenerów drużyn I ligi. Oceniali swoich rywali, a zatem też ich docenili.

Przypomnijmy, że I liga koszykarzy z powodu epidemii koronawirusa zakończyła sezon na trzy kolejki przez końcem fazy zasadniczej. Górnik Trans.eu miał wtedy na koncie 18 zwycięstw odniesionych w 23 meczach i był zdecydowanym liderem tabeli. Wałbrzyszanie wygrali zatem ligę, ale Polski Związek Koszykówki zadecydował, że tym razem nikt nie awansuje do ekstraklasy i nikt nie spadnie do 2 ligi.