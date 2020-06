Sama słodycz! Trzy małe wilczki baraszkują w wałbrzyskim lesie [FILM]

Nadleśnictwo Wałbrzych nagrało kolejny filmik, na którym bohaterami są wilki żyjące w naszych lasach. Tym razem są to trzy maluchy, które baraszkują w okolicach wodopoju. Jak piszą leśnicy, wcześniej udało się nagrać ciężarną samicę, matkę trzech małych łobuziaków. To sztuka niełatwa, a nagrania zawdzięczamy leśniczemu Andrzejowi Stochlowi oraz podleśniczemu Pawle Krupie. „Ponieważ wszystko co wiemy o naszych wilkach i wszystko co mogliście zobaczyć na naszym profilu jest tylko i wyłącznie dzięki nim” - chwali nadleśnictwo. „Często też martwicie się o nasze wilki - nie musicie. Andrzej i Paweł bardzo dobrze monitorują obszar gdzie one najczęściej występują i pilnują, żeby nic im się nie stało”- przekonują leśnicy. A my zachęcamy do obejrzenia filmu!