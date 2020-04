Granice są co prawda zamknięte, ale sąsiedzi z Republiki Czeskiej postanowili wesprzeć, w trudnym czasie pandemii, sąsiadów z gminy Mieroszów.

Pavel Hečko starosta Město Meziměstí wraz z wicestarostą Jiří Sadílek na granicy Golińsk – Starostin przekazali burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu 50 maseczek wielokrotnego użytku oraz płyny do dezynfekcji do wykorzystania na najpilniejsze potrzeby.