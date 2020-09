Schroniska w Wałbrzychu. Były tu potańcówki, można było jeździć na nartach, zobaczcie [ZDJĘCIA]

Pies miał obrożę wrośniętą w ciało. To była wielka gnijąca rana. Interwencja DIOZ

Kolejna szokująca interwencja Insektoratu Ochrony Zwierząt. Tym razem koło Lubawki (wieś Uniemyśl), właścicielka pozwoliła na to, by jej psu kolczatka wrosła w ciało. To była jedna wielka ropiejąca i gnijąca rana...