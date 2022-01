Ścieżki rowerowe do 13 km od Wałbrzycha. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem z Wałbrzycha

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 13 km od Wałbrzycha, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Wałbrzychu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 16 stycznia w Wałbrzychu ma być 2°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Tajemnicze okolice Gór Sowich DOT114

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podjazdów: 920 m

Suma zjazdów: 920 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Wałbrzycha

Krótka charakterystyka

Trasa bardzo efektowna, umiarkowanie trudna. Taka rowerowa "huśtawka". Dużo zmienności, a do tego atrakcje turystyczne i krajobrazowe po drodze. Zaczynamy w Głuszycy i poruszamy się przeciwnie do wskazówek zegara.

Głuszyca - Rzeczka (strona południowa)