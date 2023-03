Sensacja w Wałbrzychu! Derbowa porażka koszykarzy Górnika!

Tego kibice koszykarskiego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych chyba się nie spodziewali. W sobotę, 25 marca ich ulubieńcy przegrali na swoim boisku 70:84 z PGE Turowem Zgorzelec.

Co prawda był to pojedynek derbowy, a w takich zdarzają się różne rzeczy, do tego drużyna ze Zgorzelca z wielką determinacją walczy o utrzymanie się w I lidze. No, ale Górnik Trans.eu Zamek Książ jest zdecydowanym liderem tych rozgrywek. Przed starciem z Turowem miał na koncie serię 12 zwycięstw. Do tego w pierwszym w sezonie starciu tych drużyn wałbrzyszanie wygrali w Zgorzelcu 84:66. Trudno było spodziewać się, że drużyna trenera Marcina Radomskiego potraktuje jako ostrzeżenie ostatnią wygraną PGE Turowa. Pokonali oni bowiem u siebie 85:70 Start II Lublin, najsłabszą drużynę rozgrywek, która prezentuje właściwie poziom II-ligowy. A jednak, teraz drużyna ze Zgorzelca uzyskała podobny rezultat w Wałbrzychu.