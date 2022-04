Sensacja w Wałbrzychu! Górnik Trans.eu przegrał z AZS-em AGH i właściwie stracił atut własnego boiska!

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w pierwszym meczu play-off Suzuki I Ligi przegrali na swoim boisku 85:92 z AZS-em AGH Kraków. Chyba niewielu kibiców, nawet tych z Krakowa, spodziewało się takiego wyniku potyczki. Górnik Trans.eu Wałbrzych zakończył przecież rundę zasadniczą sezonu na pozycji wicelidera, a AZS AGH był siódmy w stawce. Do tego, w bieżącym sezonie wałbrzyszanie pokonali ekipę z grodu Kraka gładko dwa razy. W październiku 2021 roku podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego wygrali na wyjeździe aż 94:61, a w styczniu 2022 roku pokonali na swoim boisku AZS AGH 90:75.

To już jednak przeszłość. Teraz, we wtorek, 19 kwietnia, gospodarzy ogarnęła dziwna niemoc. Bronili bardzo przeciętnie i rzut wyraźnie im „nie siedział”. Nawet w zbiórkach byli tylko nieznacznie lepsi od rywali, co przy takich środkowych w składzie jak Damian Cechniak i Piotr Niedźwiedzki jest dziwne.