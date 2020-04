Setki kilogramów warzyw i owoców trafiły do ZOO w Łącznej

Ogród zoologiczny w Łącznej niedaleko Mieroszowa otrzymał wsparcie. W sobotę, 18 kwietnia trafiła tam kolejna porcja warzyw i owoców. To efekt akcji Radnych Miejskich Mieroszowa. Akcję koordynował jeden z nich - Wiesław Wielgus. Dzięki przekazanym środkom udało się kupić około 2 ton buraków, marchewki, ziemniaków, ogórków, cukinii, sałaty, melonów, awokado, gruszek, orzechów, winogron i cebuli. Powinno to wystarczyć na posiłki dla podopiecznych ZOO przez około dwa tygodnie.

Przypomnijmy, że pandemia koronawirusa spowodowała, że po sezonie zimowym drugi na Dolnym śląsku (po Wrocławiu) ogród zoologiczny nie mógł rozpocząć normalnej działalności.

Nie ma tam zatem dochodów ze sprzedaży biletów, a setki zwierzaków trzeba nakarmić i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną. Na przykład specjalistyczną karmę sprowadza się do Łącznej m.in. z: Anglii, Holandii, Niemiec, Czech. Po zimie, która dla tego typu obiektów jest niezwykle trudnym okresem, muszą też myśleć m.in. o regulowaniu rachunków. Jest ciężko.

Ale takie akcje jak ta radnych z Mieroszowa pomagają temu wspaniałemu miejscu przetrwać.