Siatkarze Aqua Zdroju Wałbrzych nie dali szans gościom z Zielonej Góry

Siatkarze II-ligowego Aqua Zdroju Wałbrzych bardzo dobrze zaprezentowali się w pierwszym w 2020 roku meczu na własnym parkiecie. Zespół trenerów Janusza Ignaczaka i Fabiana Kurzawińskiego rozprawił się 3:1 z drużyną AZS UZ Zielona Góra.

Przed tym spotkaniem wałbrzyszanie zajmowali czwarte miejsce w tabeli, a mieli w dorobku tylko o jeden punkt mniej od właśnie ekipy z Zielonej Góry. Kibice Aqua Zdroju mogli jednak mieć obawy o los pojedynku z akademikami. Tydzień wcześniej bowiem ich ulubieńcy trochę zawiedli i przegrali 0:3 w Żaganiu z Sobieskim.

Teraz jednak wyższość naszej drużyny właściwie nie podlegała dyskusji. Chwilowy kryzys Aqua Zdrój miał tylko w jednym secie.

Wałbrzyszanie pierwszą partię wygrali 25:18, w drugiej zdecydowanie dominowali i pokonali rywali aż 25:15. Być może łatwe zwycięstwo, różnicą 10 punktów trochę naszych siatkarzy uśpiło, a do tego goście z całych sił bronili się przed porażką do zera. W efekcie w trzecim secie to zespół z Zielonej Góry zwyciężył 25:19. Na tym jednak zdobycz gości skończyła się. Wałbrzyszanie skoncentrowali się i czwartą, decydującą partię wygrali 25:21.