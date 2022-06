Sielski klimat w mieście to Złota Rybaczówka w Boguszowie-Gorcach, gdzie posiedzicie nad wodą i zjecie dobrego pstrąga. Wiemy kiedy otwarcie

Jak dodaje, wszystko jest już niemal gotowe i zapięte na ostatni guzik. - Czekamy tylko na odbiór sanepidu i otwieramy. Sądzę, że za dwa tygodnie, ruszymy z początkiem wakacji - zaznacza pan Łukasz.

Pstrągi będą świeże, nie mrożone od zaprzyjaźnionej hodowli po sąsiedzku - Pan Pstrąg w Kamiennej Górze. Co ważne, pan Łukasz podkreśla, że ceny jedzenia będą zbliżone do tych z ub. roku. - Mogą być ciut wyższe, ale z pewnością nie będą to różnice jak w marketach - dodaje z uśmiechem.