Skute mrozem Podzamcze w Wałbrzychu. Jak długo będzie tak zimno? red.

Dziś wałbrzyszan powitał z rana spory mróz. Trzeba było skrobać szyby w samochodzie, niektóre w ogóle nie odpaliły. Słupki w niektórych miejscach Wałbrzycha pokazywały nad ranem nawet - 12 st. C. Według przewidywania meteorologów, mróz będzie trzymał w Wałbrzychu dzisiaj przez cały dzień. W nocy temperatura spadnie do - 6 st. C. W czwartek w ciągu dnia temperatura będzie na plusie (1 st.C), w nocy na lekkim minusie. Od piątku będzie cieplej. Według portalu pogodowego AccuWeather możemy spodziewać się nawet 4 kresek na plusie i opadów deszczu.