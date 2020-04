Śliczne i mądre osiolki pomagają ludziom, teraz warto im pomóc

Koronawirus daje się we znaki także...osiołkom ze stada w Lubachowie (w sąsiedztwie Zagórza Śląskiego). Co prawda zwierzaki nie chorują i nie przenoszą wirusa, ale nikt właściwie teraz tych sympatycznych kłapouchów nie odwiedza, nie biorą udziału w zajęciach onoterapii, czyli rewelacyjnej terapii, w której uczestniczy osioł. Bezczynność wiąże się z zastojem w Gospodarstwie Agroturystycznym Katarzyny i Krzysztofa Słupskich. Jest tu jak we wszystkich takich miejscach w kraju podczas epidemii, pusto, a to oczywiście przekłada się na wpływy.

Stado należące do państwa Słupskich jest jednym z największych w Polsce. Mają aktualnie 23 osiołki. Wszystko zaczęło się w 2009 roku. Wtedy osły z Rumunii sprowadził mąż pani Katarzyny. Było to spełnienie jego marzeń. iedy był dzieckiem, jeździł z rodzicami na wczasy do Bułgarii i za każdym razem nie mógł doczekać się spotkania z osiołkami. Zapowiadał, że kiedyś sprowadzi je sobie do Polski. W końcu to zrobił.

– Przywiózł 14. Uratował je z rzezi. Część mieliśmy sprzedać, ale nie mogliśmy się rozstać z żadnym – mówi Katarzyna Słupska.

Wspomina, że początkowo bała się tych zwierzaków i kiedy zbliżały się do niej – uciekała. A one szukały kontaktu. Osły są bowiem bardzo towarzyskie i prospołeczne. Znakomicie stróżują. Są też ciekawe świata, rozważne i dbają o siebie.

– Kiedyś źrebak wpadł do małego rowu okalającego wybieg i nie mógł się wydostać. Pozostałe zaczęły ryczeć. Usłyszeliśmy ten alarm i natychmiast przybiegliśmy. Wszystkie stały wzdłuż rowu, patrząc na przerażonego malucha. Jak wydostaliśmy go, to otoczyły go szczelnie i każdy podchodził, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Później przez dłuższy czas nie odstępowały go na krok – opowiada. Podobnych sytuacji było wiele. Bo opinia, że osioł to leniwe i głupie zwierzę jest błędna. Po prostu krzywdzi te sympatyczne zwierzaki.

Osiołki mają też wspaniały wpływ na ludzi. Znakomicie np. wspomagają terapię niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.

Państwo Słupscy założyli Akademię Animaloterapii, w której można zdobyć m.in. certyfikat onoterapeuty. Pani Katarzyna jest nie tylko onoterapeutą, ale także alpakoterapeutą, instrukorem hipoterapii, felinoterapii, dogoterapii, rekreacji ruchowej, praktycznej nauki zawodu, hortiterapeutą. W Akademii zajęcia prowadzi jeszcze dziesięć innych osób. Organizują zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne z udziałem osiołków na terenie obiektu lub przyjeżdżają z kilkoma na zajęcia do różnych placówek. Do Lubachowa na zajęcia przyjeżdżają studenci z Wrocławia.

Teraz trzeba jednak poczekać. A na razie warto pomóc. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z właścicielami stada, telefonując pod numer: 506 599 306.