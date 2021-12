Ślisko na drogach. W Jabłowie przewróciła się ciężarówka z naczepą!

Śnieg, ujemne temperatury powodują, że na drogach jest ślisko i trzeba zachować ostrożność, bo do podobnych wydarzeń może dochodzić. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało i obyło się bez większych utrudnień na drodze. Wywrócony na bok zestaw runął tylko na teren jednej z posesji i tam wyrządził szkody. 43-letni kierowca dostał mandat. Do wyciągnięcia zestawu potrzebny był ciężki sprzęt.

POLICJA APELUJE

Do kierujących różnego rodzaju pojazdami zwracamy się z apelem. Jeżeli jeszcze nie zmieniliśmy opon z letnich na zimowe, to powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Chodzi przecież o bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników dróg. Przypominamy, że niskie temperatury sprawiają, iż stosowanie letnich opon w samochodach staje się mało efektywne. Droga w przypadku nagłego hamowania wydłuża się o kilkadziesiąt metrów przy jeździe z prędkością 50 km/h, a to z kolei może doprowadzić do wypadku. Pamiętajmy. Im bardziej zadbamy o nasz pojazd przed wyjazdem na drogę, tym większe będzie nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, że inną bardzo ważną kwestią jest odśnieżenie samochodu przed wyjazdem na drogę. Zgodnie z art. 66 Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak wyposażony i utrzymany tak, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu oraz nie narażało kogokolwiek na szkodę. Kierowca powinien mieć zapewnione odpowiedni pole widzenia. Odśnieżone, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeń muszą być szyby w przednich drzwiach, szyba czołowa, a także lusterka.