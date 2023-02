Sobięcin, a właściwie Hermsdorf,. na przedwojennych zdjeciach. Jak Wam się podoba? Paweł Gołębiowski

Podoba Wam się taki Sobięcin? To przedwojenne zdjęcia dzielnicy Wałbrzycha. Obecnie ma ona marną opinię – bieda, rudery (chociaż powoli zmienia się). Wtedy był to jednak jeszcze Hermsdorf. Po II wojnie światowej miejscowość przemianowana na Węglewo w 1950 roku została przyłączona do Wałbrzycha.