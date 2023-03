Sokołowsko było kiedyś sławnym uzdrowiskiem. Zobaczcie na przedwojennych widokówkach jak wtedy wyglądało!

Zobaczcie jak przed II wojną światową prezentowało się obecne Sokołowsko w gminie Mieroszów. To wieś próbująca powrócić do dawnej świetności.

Nie jest to łatwe. Dawny Görbersdorf w połowie XIX wieku stał stał się miejscem wyjątkowym. Za sprawą doktora Hermanna Brehmera uruchomiono tam wówczas pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików, w którym zastosowano nowatorską metodę leczenia klimatyczno-dietetycznego. Miejscowość nazywana „śląskim Davos” była wzorem dla szwajcarskiego kurortu. Także Zakopane, zostało „wyszukane” przez Tytusa Chałubińskiego po jego pobycie w Görbersdorf. Sokołowsko ma zatem wspaniałą przeszłość. Zobaczcie jak przed wojną prezentowała się ulica Główna w tej miejscowości.