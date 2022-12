Spacerem po Wałbrzychu w 1968 roku. PDT, GDK, budowa hotelu Sudety i Piaskowej Góry! FILM PEREŁKA Elżbieta Węgrzyn

Od kilku lat po sieci krąży prawdziwa perełka - krótki film z Wałbrzycha - nagrany w 1968 roku. Choć jakość obrazu pozostawia wiele do życzenia, to ciekawy dokument życia miasta z tamtego okresu. Zapraszamy do wehikułu czasu i na spacer ulicami Śródmieścia, Starego Zdroju i rodzącej się Piaskowej Góry. Po drodze kultowe miejscówki i wałbrzyszanie robiący świąteczne zakupy! Zobaczcie koniecznie.