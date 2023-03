Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu rozbudował laboratorium. Zobaczcie zdjęcia

- Samorządowi województwa zależy na poprawie warunków opieki nad pacjentami równomiernie w całym województwie. Jest to bardzo ważny szpital ze względu na wysoką jakość usług i cieszący się uznaniem wśród pacjentek. Oddajemy infrastrukturę, która poprawiać będzie warunki leczenia i diagnostyki mieszkańców subregionu wałbrzyskiego. Nie udało by się to bez wsparcia środków centralnych - mówi Marcin Krzyżanowski wicemarszałek województwa dolnośląskiego.