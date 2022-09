Spełniły się sny grzybiarzy! W okolicach Wałbrzycha nazbierać można pełne kosze [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Pan Marek wracając z pracy wszedł na chwilę do lasu, a po godzinie dźwigał siatkę pełną prawdziwków, maślaków i kozaków. Takie i podobne opowieści we wrześniu 2022 to nie legendy o "taaaakich" grzybach, ale prawda. Ciepłe noce i deszczowe dni sprawiły, że dolnośląskie lasy wprost zachęcają do grzybobrania. Gdzie w powiecie wałbrzyskim zbiory są szczególnie udane? Zobaczcie nasze zdjęcia z tegorocznych zbiorów.