Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” z Wałbrzycha ma już 25 lat. Powstała dokładnie 1 stycznia 1995 roku. Nazwa wzięła się od budynku po kopalnianym hotelu „Skarbek”, w którym od samego początku mają swoją siedzibę, Także od górniczego rodowodu, bo Skarbek to przecież według legend duch podziemi, sprzymierzeniec górników, a spółdzielnia powstała na zasobach po wałbrzyskich kopalniach. Ćwierć wieku temu znalazły się pod jej zarządem. Przestawały bowiem istnieć wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego. Coś trzeba było zrobić z tysiącami należących do nich mieszkań. Powstał zatem „Skarbek”, który przejął ponad pięć tysięcy lokali (około 10 tysięcy lokatorów), w tym część w starych kamienicach (później te stare przejęła gmina). – Zatrudnialiśmy wtedy 103 osoby, w tym 40 palaczy. Funkcjonowało bowiem w naszych obiektach ponad 20 kotłowni węglowych – wspomina Zbigniew Stanczewski, prezes zarządu spółdzielni. Pełni tę funkcję od samego początku. Podkreśla, że teraz spółdzielnia to 17 osób. Zmieniło się bowiem sporo. Z ich zasobu wyodrębniono tysiące własnościowych lokali. Są obecnie właścicielem 650, ale administrują przecież nadal tysiącami, nie tylko w Wałbrzych, ale również w Szczawnie-Zdroju i w Boguszowie-Gorcach. Nie jest to łatwe. Przez lata udało im się jednak sporo zrobić. Za największy sukces prezes uważa fakt, że wszystkie kotłownie mają już gazowe – bezobsługowe, a 95 procent zasobów spółdzielni jest po termomodernizacji. „Skarbek” wspólnie z innymi instytucjami stworzył też m.in. kilka placów zabaw, na przekazanym do miasta gruncie powstała porządna droga na ulicy Kątowej. W kolejnych budynkach zakładają podjazdy dla niepełnosprawnych. – Jest nam miło, ale specjalnego świętowania jubileuszu nie planujemy – zapowiadają w „Skarbku”.