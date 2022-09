Sporo drogówki 21 września 2022 na dolnośląskich drogach. Co sprawdzają?

We środę na drogach naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzą działania w ramach europejskiej akcji „Roadpol Safety Days”. Równolegle funkcjonariusze przez cały dzień kontrolować będą prędkość z jaką kierujący poruszać będą się pojazdami.

- Akcja „Roadpol Safety Days” to działania, których głównym celem jest promocja „wizji zero”, czyli zero ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wałbrzyscy policjanci zajmą się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem na styku pojazd – pieszy. Przy zdarzeniach to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mają najmniejszą szansę na wyjście z wypadku bez szwanku. Mundurowi zwrócą także uwagę na piratów drogowych wyprzedzających w miejscach zabronionych przez znaki drogowe i przepisy. Wyznaczone zostaną punkty pomiaru prędkości, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - wylicza Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.