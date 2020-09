Sport łączy - zagrali w siatkówkę dla małej Nadii

Do zawodów zgłosiło się dziesięć drużyn. W ciągu pięciu godzin zmagań byliśmy świadkami nie tylko efektownych zagrań ale także dobrej zabawy. Organizatorzy przygotowali bowiem m.in. loterię fantową, w której do wygrania były upominki przygotowane przez m.in. poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Pizzerię Pepino, Restaurację TRE MONTI, UKS Kinder Volleyball czy KPS Chełmiec Wałbrzych.

Środowisko siatkarskie zebrało 2000 zł i jednocześnie pokazało, że potrafi spontanicznie zmobilizować się do wsparcia potrzebujących – Nadia to córka Kasi Makarczuk, w przeszłości zawodniczki Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki oraz siostra Łukasza Makarczuka, koszykarza I-ligowego Górnika Wałbrzych. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę limfatyczną, obecnie przebywa w klinice leczenia we Wrocławiu.