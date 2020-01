„Sportowiec” i amator domowych przetworów w jednym, w rękach wałbrzyskich policjantów

Do policyjnego aresztu trafił 33-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Mężczyzna włamał się do trzech piwnic i ukradł z nich min. rolki, łyżwy oraz domowe konserwy oraz przeciery pomidorowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Między 6 a 14 stycznia na terenie Wałbrzycha doszło do trzech włamań do piwnic i kradzieży przechowywanych tam rzeczy. Łupem sprawcy padły rolki młodzieżowe, łyżwy, elementy metalowe oraz narzędzia. Złodziej nie pogardził również przetworami domowymi przechowywanymi w piwnicy. Pokrzywdzeni wycenili straty na kwotę prawie 1300 zł.

W czasie czynności prowadzonych w tych sprawach przez śledczych ustalono, że włamań i kradzieży dokonała ta sama osoba. Wywiadowcy z wałbrzyskiej dwójki, jako sprawcę wytypowali 33-letniego mieszkańca naszego miasta. 15 stycznia mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj został przesłuchany. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi zarzutów, do których się przyznał.

O dalszych losach „sportowca” i amatora domowych przetworów zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.