Spotkanie w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” z wiceministrem edukacji

W spotkaniu wziął udział również Piotr Bober, prezes zarządu Fundacji „Platforma Przemysłu Przyszłości”, której celem działania jest przyspieszanie cyfryzacji i robotyzacji przemysłu w Polsce.

- Aby osiągnąć to zamierzenie niezbędne jest dostosowanie kierunków kształcenia do standardów przemysłu 4.0.. Uda nam się to osiągnąć tylko dzięki ścisłej współpracy między resortem, władzami akademickimi, szkołami zawodowymi i branżowymi, a samymi pracodawcami. Wydaje się, że najsensowniej jest zrobić to z pomocą integratora jakim jest strefa ekonomiczna – mówił prezes fundacji.