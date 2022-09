Sprzątali Park Książański. Trzy osoby zebrały jednego dnia dziesiątki worków śmieci!

Kolejną akcję sprzątania Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych. Tym razem trzy osoby, w miniony poniedziałek, posprzątały: ruiny zamku Stary Ksiaż i jego okolice, polanę „policjantowo”, wejście do Parku na Podzamczu i „kłody” obok (miejscówka młodzieży) oraz miejsca przy stawie „Moja Fantazja” i przy tablicy w drodze do stawu.

Zebrano w sumie 37 worków 120-litrowych, a do tego wyrzucony przez kogoś wózek dziecięcy.

– Niestety największym szkodnikiem w tych miejscach jest homo sapiens, który nie dba o inne istnienia, a tylko o swoją wygodę. Przykro się patrzy i wstyd przed turystami, który odwiedzają Park, by podziwiać przyrodę, a trafiają na taki widok – mówią w Stowarzyszeniu.