Srebro PWSZ Wałbrzych w Akademickich Mistrzostwach Polski w futsalu

W dniach od 20 do 23 lutego drużyna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udział w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. W fazie grupowej zmierzyła się z drużynami Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Futsalistki PWSZ Wałbrzych przez fazę grupową przeszły jak burza notując komplet zwycięstw z bilansem bramkowym 17-3!

W ćwierćfinale byliśmy świadkami prawdziwego horroru. W meczu z Uniwersytetem Szczecińskim do przerwy wałbrzyszanki przegrywały 4-1, dzięki koncertowej grze w drugiej części wyszły na prowadzenie 5-4, jednak końcowy wynik brzmiał 5-5 i o awansie musiały zadecydować rzuty karne. Mimo iż zawodniczki PWSZ Wałbrzych jako pierwsze spudłowały, to udało im się wygrać karne 5-4 i zameldowały się w najlepszej czwórce turnieju.

Przeciwnik w półfinale, Uniwersytet Gdański, występuje na co dzień w Ekstralidze futsalu. Mimo dużej przewagi wałbrzyskiej drużyny, mecz zakończył się remisem 1-1 i o awansie do wielkiego finału kolejny raz musiały zadecydować rzuty karne. Zawodniczki PWSZ Wałbrzych znowu jako pierwsze spudłowały i znowu los się do nich uśmiechnął! Wygrana 3-2 dała im awans do wielkiego finału!