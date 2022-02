Stacja narciarska Dzikowiec. Alpejski stok narciarski, którego mogą nam zazdrościć (ZDJĘCIA)

Dzikowiec to szczyt w Sudetach Środkowych (w Masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej). Mieszkańcom regionu wałbrzyskiego znany jest głównie jako ośrodek sportów zimowych, paralotniarstwa i downhillu. Jeśli Wam się poszczęści z wieży widokowej na szczycie Dzikowca dojrzycie górskie krajobrazy od Śnieżki przez Szczeliniec aż po Ślężę. Na ośrodku przybyło punktów gastronomicznych. Naszą uwagę przyciągnęła działające od tego sezonu „Chatka Vladka” serwująca specjały kuchni gruzińskiej. Są również punkty podające dania tradycyjne więc każdy znajdzie tu to, co lubi najbardziej.